Aprender inglés, como cualquier habilidad, requiere constancia… y un toque de diversión. Incorporar la conversación en la rutina diaria no solo ayuda a ampliar el vocabulario, sino también a mejorar la pronunciación, reforzar estructuras gramaticales y ganar confianza al expresarse en público.

Para muchas personas, el principal objetivo es comunicarse con fluidez; sin embargo, el temor a cometer errores puede frenar el avance. “Solo practicando de manera constante –incluso equivocándose– se aprende algo nuevo y se gana seguridad”, señalan desde el Británico, que comparte cuatro consejos para potenciar el inglés mediante la conversación:

Arma un grupo de speaking. Cuanto más te expongas al idioma, más conocimientos adquirirás. Practicar con amigos permite aprender de otros, alternando los roles de emisor y receptor para mejorar tanto la expresión como la comprensión. Crea un cuaderno de nuevas palabras. Anota términos, pronunciación, significado y ejemplos de uso. Repásalos a diario e intégralos en conversaciones para ampliar tu vocabulario activo. Escucha audiolibros y podcasts. Mejorar la comprensión auditiva es clave. Además, esta práctica ayuda a identificar entonación, acento y ritmo del idioma. Imita y grábate. Escoge un diálogo de una serie o película, memorízalo y grábate repitiéndolo. Esto ayuda a internalizar patrones de frases y combinaciones de palabras, incluso sin conocer todas las reglas gramaticales.

El Británico ofrece cursos de conversación en línea con cuatro niveles –desde básico hasta avanzado– para que los estudiantes practiquen con personas de su mismo nivel y docentes experimentados. Las sesiones incluyen temas de la vida cotidiana que facilitan la expresión oral en inglés de manera natural y efectiva.