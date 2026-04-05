La carrera temática Barbie Run volverá a realizarse en Lima con su segunda edición, programada para el 14 de junio de 2026 en la explanada del Parque Los Próceres.

El evento deportivo recreativo está dirigido a familias, niños, adultos e incluso mascotas, y busca promover la actividad física en un ambiente festivo y accesible para todo público. La actividad se realizará en el distrito de Jesús María, uno de los principales escenarios para eventos masivos en la capital.

Tras el éxito de su debut en 2024, la carrera regresa con nuevas actividades y experiencias que combinan deporte, entretenimiento y recreación familiar.

Recorridos de 5K y 10K para participantes de todas las edades

La edición 2026 contará con dos distancias principales, pensadas para diferentes niveles de participación:

5 kilómetros: modalidad recreativa tipo caminata

modalidad recreativa tipo caminata 10 kilómetros: carrera con cronometraje para participantes que buscan un reto deportivo

El evento incluirá estaciones de hidratación, zonas de descanso y un ambiente musical con DJ sets y actividades interactivas.

Además, los participantes recibirán un kit oficial, que incluye:

Polo conmemorativo

Mochila oficial

Número de corredor

Chip de cronometraje (para la 10K)

Medalla para quienes completen el recorrido

Sorpresas adicionales

Esta competencia, que ya ha sumado a más de 40,000 participantes en América Latina, busca promover el deporte y la integración familiar bajo la identidad visual de la icónica marca. | Foto: Difusión

Expo y entrega de kits se realizará dos días antes

La organización informó que los participantes deberán recoger sus kits previamente en la expo oficial del evento.

Fechas clave del evento:

12 y 13 de junio: Expo y entrega de kits

Expo y entrega de kits 14 de junio: Carrera principal

Carrera principal Lugar: Explanada del Parque Los Próceres, Jesús María

Durante la jornada también habrá zonas recreativas, espacios fotográficos y actividades diseñadas para fomentar la integración familiar.

Evento contará con patrocinadores y experiencia temática

La edición 2026 contará con el respaldo de la empresa Oriflame, que participará como patrocinador principal del evento.

La carrera se ha consolidado como una de las experiencias temáticas más populares en América Latina, reuniendo a más de 40,000 participantes en diferentes ciudades de la región.

La iniciativa forma parte de actividades vinculadas a la marca Barbie, propiedad de la empresa internacional Mattel, dedicada a la creación de productos y experiencias para público infantil y familiar.

Inscripciones ya están disponibles para el público

Las inscripciones para participar en la carrera ya se encuentran abiertas a través de la plataforma Ticketmaster, donde se ofrecen precios promocionales por tiempo limitado.

Los organizadores recomendaron registrarse con anticipación para asegurar la participación en el evento y acceder a los beneficios del kit oficial.