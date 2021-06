¿Enemigo en casa? Beto Ortiz realizó una grave denuncia en sus redes sociales al señalar a su director de cámaras como el responsable de que su programa fuese interrumpido por el partido de la Selección Peruana y su par de Colombia.

El programa “Beto a Saber” fue grabado con el objetivo de que los trabajadores de dicho espacio de Willax puedan ver el encuentro decisivo de la selección. Sin embargo, dijo no sospechar que la retransmisión tuviera defectos notables que cuestionó.

“Esto es lo qué pasó al aire con mi programa de hoy que fue grabado para que el staff también pudiera ver el partido. El director de cámaras Ricardo Ríos ME LEVANTÓ DEL AIRE justo en el momento en que iba a empezar mi crítica a Margarita Díaz Picasso, la nefasta funcionaria de la ONPE (...)”, empezó escribiendo.

“No contento con silenciarme, Ríos lanzó sobre mi imagen la transmisión del partido, como para que todo pareciera el simple error de un sinvergüenza que ve fútbol mientras cobra por sacar al aire un programa de TV”, agregó.

La crítica de Ortiz contra la funcionaria de la Oficina Nacional de Procesos Electorales tenía relación con la carta que le remitió al futbolista Paolo Hurtado, en la que le pide ciertos datos sobre el video en el que aparece emitiendo un comentario sobre la coyuntura política.

“Pero no, no fue un error, porque sucede que luego metió unos cuántos comerciales y regresó conmigo, lanzando el video en el momento en que YA HABÍA TERMINADO MI ALEGATO CONTRA ESTA FUNCIONARIA DE LA ONPE. Por si eso fuera poco, al no estar seguro de que era ahí donde quería cuadrar el video, ¡LO RETROCEDIÓ AL AIRE! Tal como lo leen: me hizo REWIND en la cara de todos los televidentes”, remarcó el periodista.

Finalmente, Ortiz remarcó que sus más de 30 años de experiencia en televisión le permiten concluir que no se trata de un error involuntario y pidió a sus seguidores juzgar por sí mismos.