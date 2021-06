El exministro de Vivienda Carlos Bruce, estuvo presente en el set del programa de Juliana Oxenford, para comentar las propuestas de Keiko Fujimori. Sin embargo, cuando la periodista le preguntó al empresario sobre el bono oxígeno que planteó hace unos días la lideresa de Fuerza Popular, él perdió los papeles, al punto de alzar la voz.

“No me has invitado para decir ‘nada más o no’ ¿Me dejas hablar o no me dejas hablar? Voy a repetir lo que te dije a ver si esta vez lo logras entender. Se trata de que el Estado va a aumentar su capacidad de endeudamiento en esta primera etapa”, expresó Bruce.

Juliana Oxenford le pidió al exministro que controle el tono de su voz y lo tildó de “poco cordial”.

“Para que no me grite, porque me parece poco cordial de su parte, quiero creer que es un caballero. Yo no me atrevería a llamarle a atención, menos faltarle el respeto. Lo estoy dejando hablar hace rato, señor Bruce”, comentó Oxenford.

Propuestas de Fuerza Popular en infraestructura, desarrollo regional y descentralización

Carlos Bruce fue el responsable de exponer las propuestas por Fuerza Popular en el debate de equipos técnicos organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el bloque relacionado a infraestructura, desarrollo regional y descentralización. En su participación, aseguró que se buscará replicar las mejores prácticas a nivel mundial para llevar adelante proyectos de infraestructura en el país.

“Lo que tenemos que hacer es buscar las mejores prácticas a nivel mundial. Hoy en el mundo lo que mejor funciona son los contratos de gobierno a gobierno, que permite que venga al Perú un gerente de proyecto que con toda eficiencia, transparencia y sin corrupción eche a andar proyectos tal como se ha hecho con el contrato de la Carretera Central”, explicó.

Carlos Bruce, integrante del Equipo Técnico de Fuerza Popular, hizo una fuerte crítica al plan de Perú Libre, mostrando una hoja vacía de propuestas por parte del partido de Pedro Castillo. (Fuente: América TV)