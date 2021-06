Yo Soy Betty La Fea, es la producción colombina que se ha convirtió en un fenómeno mundial, ya que es la única telenovela en tener más de 20 versiones en 17 idiomas alrededor del mundo. Muchos de sus protagonistas recuerdan muchas anécdotas al ver la serie que se transmite por Netflix, pero este no es el caso de, Kepa Amuchastegui, actor que interpretó al papá de don Armando, pues él nunca vio el melodrama que grabó a finales de los 90.

En un video publicado en su canal de YouTube, Kepa Amuchastegui contó las razones por las que nunca se ha dado un momento para ver alguno de los capítulos de la recordada telenovela colombiana.

“Es cierto, lo confieso. Sé que esta afirmación de no haber visto jamás ‘Betty, la fea’ en su versión completa va a causar extrañez y hasta decepción en algunos de mis fieles seguidores actuales, pero es cierto, qué le vamos a hacer. La verdad es que nunca me ha gustado verme actuar, me detesto cuando me veo, no me gusto, me da vergüenza”, confesó el actor.

Luego continuó con: “nunca quedo satisfecho con lo que he hecho ni actuando, ni dirigiendo, ni escribiendo, es por eso, creo, que tengo no pocos proyectos de obras de teatro, series y telenovelas archivados ahí en mi computador sin atreverme a mostrárselos a nadie porque considero que no son todavía lo suficientemente buenos, que tengo que seguir trabajando en ellos para perfeccionarlos”.

“Multiverso de Betty, la fea”: Existen 21 versiones de esta producción colombiana

El personaje de Beatriz Pinzón Solano ha pasado por las caracterizaciones de actrices españolas, mexicanas, turcas, estadounidenses, chinas, coreanas y entre otros, convirtiéndose en el personaje más copiado en los últimos años.

Colombia: La Betty original (1999)

Alemania: Verliebt in Berlin (2005)

México: La Fea Más Bella (2006)

Estados Unidos: Ugly Betty (2006)

China: Chou Nu Wu Di (2008)

Serbia y Croacia: Ne Daj Se Nina (2007 – 2008)

Vietnam: Có Gái Xau Xi (2008)