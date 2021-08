“Yo Soy Betty La Fea”, es la producción colombina que se ha convirtió en un fenómeno mundial, ya que es la única telenovela en tener más de 20 versiones en 17 idiomas alrededor del mundo. Muchos de sus protagonistas recuerdan diversas anécdotas al ver la serie que se transmite por Netflix y también recuerdan a los actores que partieron de este mundo.

RECORDEMOS A LOS ACTORES

Celmira Luzardo (1952-2014)

La actriz interpretó a Catalina Ángel en la telenovela. Era una relacionista pública que apoyó y ayudó en su transformación a Betty, por lo que se le atribuyó el calificativo de “hada madrina” de la asistente de presidencia. Celmira fue diagnosticada con cáncer de estómago en 2011.

Lina Marulanda (1980-2010)

Ella hizo el papel de una de las modelos de Hugo Lombardi. Cabe mencionar que Lina hizo pocas apariciones en el programa de televisión, pero era muy conocida en el mundo del espectáculo colombiano.

Según el medio Milenio, ella sufría de depresión del cual no pudo superar. La también modelo terminó con su vida a la edad de 30 años.

Alberto Valdiri (1959-2014)

Alberto interpretó al esposo de Bertha González (Luces Velásquez). El actor era conocido en la serie como Gordito González. El actor falleció a los 55 años a causa de un ataque cardíaco.

Actor que hizo del padre de Armando Mendoza contó que nunca vio la telenovela

En un video publicado en su canal de YouTube, Kepa Amuchastegui contó las razones por las que nunca se ha dado un momento para ver alguno de los capítulos de la recordada telenovela colombiana.

“Es cierto, lo confieso. Sé que esta afirmación de no haber visto jamás ‘Betty, la fea’ en su versión completa va a causar extrañez y hasta decepción en algunos de mis fieles seguidores actuales, pero es cierto, qué le vamos a hacer. La verdad es que nunca me ha gustado verme actuar, me detesto cuando me veo, no me gusto, me da vergüenza”, confesó el actor.