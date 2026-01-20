El verano invita a romper la rutina con viajes, escapadas a la playa, jornadas de compras o más tiempo fuera del hogar. Sin embargo, el incremento de las temperaturas y la modificación de hábitos también pueden impactar en la salud, la seguridad y el descanso.

Ante este escenario, especialistas recomiendan adoptar medidas preventivas específicas según el tipo de actividad, con el objetivo de reducir riesgos y disfrutar la temporada con mayor tranquilidad.

Prevención y seguridad en el hogar

“Durante el verano, las personas suelen relajarse y modificar sus rutinas; sin embargo, es justamente en estos momentos cuando la prevención cobra mayor importancia”, señaló Cecilia Soto, vocera de Verisure Perú.

Entre las acciones recomendadas antes de salir de casa figuran asegurar puertas y ventanas, cerrar la llave del gas, desenchufar electrodomésticos, retirar la basura y, de ser posible, registrar el estado del hogar antes del viaje.

Recomendaciones según cada plan de verano

Si visitas una casa de playa

Las viviendas de uso estacional suelen permanecer cerradas gran parte del año. Al llegar, se aconseja ventilar los ambientes, revisar las instalaciones eléctricas, evitar el uso simultáneo de varios electrodomésticos y verificar el estado del refrigerador antes de almacenar alimentos.Además, es clave protegerse del sol con bloqueador, gorro y lentes, así como mantenerse bien hidratado para prevenir golpes de calor.

Si viajas por carretera o avión

Los trayectos largos y la exposición al calor pueden provocar cansancio y deshidratación. Se recomienda llevar agua, snacks ligeros y usar ropa cómoda y transpirable. También es importante no dejar objetos de valor a la vista durante las paradas y asegurar correctamente el hogar antes de salir.

Como medida adicional, algunos optan por sistemas de alarmas monitoreadas, que protegen las viviendas las 24 horas del día durante todo el año y alertan ante movimientos irregulares.

Si sales de compras

Las aglomeraciones y el calor pueden afectar tanto la salud como la seguridad personal. Especialistas sugieren evitar las horas pico —de 7:00 a. m. a 9:00 a. m. y de 6:00 p. m. a 8:00 p. m.—, mantener las pertenencias siempre a la vista, hidratarse con frecuencia y usar protector solar incluso en recorridos urbanos.

Si te quedas en la ciudad

Permanecer en casa también requiere cuidados especiales. Se recomienda ventilar los ambientes en horas de menor calor, evitar la sobrecarga de enchufes por el uso de ventiladores o aire acondicionado, mantener una alimentación ligera y prestar especial atención a niños y adultos mayores durante las horas más calurosas del día.

Prevención como clave del bienestar

El bienestar en verano no depende únicamente del destino, sino de la prevención. Adoptar pequeñas acciones cotidianas puede marcar una gran diferencia para proteger la salud, la seguridad y la tranquilidad de las familias durante toda la temporada.