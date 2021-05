La relación alumno-maestro no se rompe fácilmente. En Brasil, un profesor de 87 años, ahogado por las deudas y ante los pocos ingresos con los que contaba, decidió poner en venta su auto. No fue una decisión fácil: se trataba del vehículo con el que se traslada desde 1972.

Sin embargo, no contaba con que sus alumnos se enteraran del hecho. Ellos no lo dudaron mucho y recaudaron dinero para poder adquirir el auto de Marcelo Siqueira, su tan entrañable y querido docente, quien trabajó durante 26 años enseñando Historia y Geografía en un colegio de Curitiba.

Los estudiantes usaron herramientas tecnológicas para conseguir su objetivo. Pasaron la voz a la mayor cantidad de alumnos, crearon un grupo de Whatsapp y afinaron los detalles para el loable gesto.

Cuando juntaron el dinero, se dieron cuenta que el monto superaba el precio de venta del vehículo. Entonces, acudieron donde el hijo del profesor y organizaron la sorpresa. No solo compraron su valiosa herramienta de transporte, sino que financiaron su mejora.

El maestro se enteró de la sorpresa y no pudo evitar caer en emoción. Más cuando le revelaron que pagarían la renovación total de su auto. Como todo no podía salir bien, al momento de querer arrancar, el motor no prendía por completo, por lo que los alumnos ayudaron a empujarlo hasta su casa.

Pero eso solo quedará como una anécdota. El gesto ya es viral en redes sociales y es una muestra más de que con bondad y profesionalismo se pueden hacer gestos como los de los estudiantes de Marcelo.