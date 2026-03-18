Durante los meses de altas temperaturas, las brochas, pinceles y esponjas de maquillaje pueden convertirse en un foco de bacterias debido a la acumulación de sudor, grasa y humedad.

La especialista Lorena Torres, del programa de Maquillaje de la Escuela de Belleza del Instituto Carrión, advierte que estas condiciones favorecen la proliferación de microorganismos.

“Cuando las brochas y esponjas acumulan restos de maquillaje, grasa y humedad, se vuelven un medio propicio para el crecimiento de bacterias”, explicó.

Frecuencia de limpieza según el tipo de herramienta

Para prevenir problemas cutáneos, la especialista recomienda una rutina de limpieza diferenciada:

Esponjas de maquillaje: lavar después de cada uso

lavar después de cada uso Brochas para productos líquidos o en crema: limpiar 2 a 3 veces por semana

limpiar 2 a 3 veces por semana Brochas para productos en polvo: al menos una vez por semana

El uso de herramientas contaminadas puede provocar acné, irritaciones, enrojecimiento o infecciones, especialmente en pieles sensibles.

Cómo limpiar correctamente brochas y esponjas

Una limpieza adecuada no solo protege la piel, sino que prolonga la vida útil de las herramientas.

Pasos recomendados:

Humedecer con agua tibia Aplicar jabón neutro o limpiador especializado Masajear suavemente para retirar residuos Enjuagar hasta que el agua salga limpia Retirar exceso de agua con una toalla Dejar secar en posición horizontal o hacia abajo

Evitar compartir y reemplazar a tiempo

La especialista también recomienda no compartir herramientas de maquillaje, ya que esto puede facilitar la transmisión de bacterias.

Además, se deben reemplazar cuando presenten: