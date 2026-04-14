El excandidato presidencial del partido País Para Todos, Carlos Álvarez, reapareció públicamente luego de anunciar su retiro definitivo de la política. Esta vez lo hizo desde su faceta como comediante, difundiendo un video en redes sociales en el que realiza una parodia vinculada al desarrollo de las elecciones recientes.

La publicación surge en un contexto marcado por cuestionamientos hacia la Oficina Nacional de Procesos Electorales debido a problemas reportados durante la jornada principal de votación como retrasos y falta de mesas . Las dificultades logísticas y los reclamos de ciudadanos que no lograron sufragar han generado diversas reacciones en el ámbito político y social.

Parodia sobre titular de la ONPE

En el contenido difundido, el actor interpreta una versión ficticia del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, utilizando el nombre de “Piero Coquetto”. A través de este recurso, plantea una representación inspirada en los cuestionamientos dirigidos a la institución electoral.

El video recurre a elementos de sátira política para abordar la situación registrada durante los comicios. En la escena, el personaje alude a responsabilidades en la distribución del material electoral y menciona a la empresa encargada del traslado.

Su personaje también hace alusión a los problemas en la logística con una expresión que busca reflejar la situación.

“En vez de camioncitos, tenía mototaxis”,

En otro momento, el personaje plantea una respuesta frente a las críticas recibidas por lo ocurrido durante la jornada.

“¿Acaso uno no puede tener un pequeño error? ¿El hecho que 64 mil personas que no han votado justifica este cargamontón? [...] ¿Qué es lo que quieren? ¿Verme fuera de la ONPE? ¿Verme preso? ¿Verme destruido por un errorcito?”, humorizó.

Mensaje dirigido a la ciudadanía

El video también incluye referencias a la experiencia de los votantes durante el proceso electoral. En particular, se hace alusión a las largas filas registradas en diversos centros de votación.

En ese sentido, el personaje se dirige de manera irónica a la población en relación con las condiciones en las que se desarrolló la jornada. “Gracias a mí se han bronceado”.

La reaparición de Carlos Álvarez en redes sociales ocurre luego de su salida de la contienda política. Su publicación se suma a las diversas reacciones generadas tras los cuestionamientos al desarrollo de las elecciones.