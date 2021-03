El candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, aseguró que la frase “Plata como cancha” –que le da el título al libro del periodista Christopher Acosta- está registrada a su nombre ante el Indecopi.

En declaraciones a RPP Noticias, aseguró que la demanda que presentó ante el organismo fiscalizador es contra la editorial, mas no contra el periodista. También aseguró que sí permitiría que el libro se siga vendiendo.

“La denuncia es a la editorial y no al periodista. La frase ‘Plata como cancha’ la tengo registrada a mi nombre en Indecopi desde hace como tres años. Parece que la editorial nunca se imaginó que esa marca estaba registrada a mi nombre”, expresó.

“Claro que sí (permitiría que el libro circule con otro), estoy reclamando mi derecho a la editorial, ni siquiera (he demandado) al periodista por utilizar la frase ‘Plata como cancha’, está registrada a nombre de César Acuña en Indecopi”, añadió.

C10-césar Acuña (1)

Sin embargo, en diálogo con Exitosa Noticias, Acuña Peralta afirmó que no iba a permitir la circulación del libro de Christopher Acosta, aunque manifestó que no le “quita el sueño”.

“Ese libro ‘Plata como cancha’ no me quita el sueño, me quita el sueño cómo cambiar este país, cómo detener la pandemia. Es una cuestión de abogados. No (voy a dejar que salga el libro). No tengo nada que ver con la cuestión de ese libro”, subrayó.

Exitosa Plata Como Cancha

Según informó Christopher Acosta en su cuenta en Twitter, Acuña Peralta lo demandó a Penguin Random House Grupo Editorial en Perú y a él ante el Indecopi, exigiéndole el retiro del libro de las librerías.

“César Acuña intenta detener difusión de libro ‘Plata como cancha’, argumentando ¡que la frase es suya! Reclama derechos sobre ella”, escribió Acosta en la red social.

#LoUltimo:



César Acuña intenta detener difusión de libro #PlataComoCancha, argumentando ¡que la frase es suya! Reclama derechos sobre ella.



Ha demandado a @penguinlibrospe y a este periodista ante INDECOPI, exigiéndole el retiro del libro de librerías. pic.twitter.com/9cG5MhmS7U — Christopher Acosta (@TrujiYo) March 15, 2021

VIDEO RECOMENDADO

Vuelos nacionales: Gobierno no solicitará prueba molecular para realizar viajes