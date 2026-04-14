Un chofer de transporte público se volvió viral en redes sociales tras dejar su unidad llena de pasajeros para acudir a votar durante las Elecciones Generales 2026 en Lima.

El hecho fue registrado frente al colegio Shuji Kitamura, en el distrito de Santa Anita, donde la unidad permaneció estacionada mientras el conductor descendía del vehículo para cumplir con su deber cívico.

Chofer dejó bus lleno de pasajeros para ir a votar

Según el video difundido en la plataforma TikTok, el conductor de un bus que cubría la ruta San Juan de Lurigancho–Pachacámac descendió de la unidad sin importar que el vehículo estuviera lleno de pasajeros.

En las imágenes, compartidas por el usuario @koyi1709, se observa a varias personas esperando dentro del bus mientras la cobradora discute con uno de los usuarios por la situación.

“Esto solo pasa en Perú. El chofer se baja y se va a votar. Ya va más de cinco minutos”, se escucha decir a la persona que graba el video.

Durante la grabación también se aprecia la presencia de agentes policiales frente al bus, mientras algunos pasajeros realizan señas solicitando ayuda para ubicar al conductor.

Pasajeros decidieron bajar ante la demora

Ante la ausencia prolongada del conductor, algunos pasajeros optaron por descender de la unidad y abordar otros vehículos para continuar con su trayecto.

El autor del video comenta que el chofer habría ido a votar aprovechando que el local electoral se encontraba cerca y que aparentemente no había largas filas.

“Y la gente está que se baja y la policía buscando al chofer. La gente esperando. ¡Uy! Le va a poner papeleta”, menciona en el video.

Reacciones en redes sociales y comparaciones humorísticas

El video se viralizó rápidamente y generó cientos de comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios criticaron la acción por considerarla irresponsable, mientras otros la tomaron con humor.

Varios internautas compararon la escena con situaciones similares protagonizadas por los personajes Pepe y Tito de la serie televisiva “Al Fondo Hay Sitio”, mientras otros señalaron que el conductor solo buscaba cumplir con su obligación electoral.

Entre los comentarios más repetidos se encontraron frases como:

“Es irresponsablemente responsable”

“¿Qué multa sale más cara: la papeleta o la de no votar?”

“Eso solo pasa en Perú”

El episodio se suma a los distintos momentos curiosos y anecdóticos que marcaron la jornada electoral desarrollada el domingo 12 y lunes 13 de abril, en la que millones de ciudadanos acudieron a las urnas para elegir presidente, vicepresidentes, diputados, senadores y representantes al Parlamento Andino.

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