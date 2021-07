Christian Sotomayor se despidió entre lágrimas de la conducción de “Siempre en Casa”, espacio donde informaba sobre temas de actualidad, emprendimiento, recetas de cocinas y más a través de la señal de RPP.

Al finalizar el programa de este domingo, Sotomayor dio pase a Mauricio Fernandini, quien será su reemplazo desde el domingo 11 de julio.

“Queremos acompañarte, y la misión de la radio es estar al lado de los oyentes (…) estamos a sus ordenes y a ustedes nos debemos. Tremendo reto estar los domingos en “Siempre en casa” a partir del próximo domingo”, comentó Fernandini.

Christian Sotomayor también agradeció a sus compañeros y a los ejecutivos de RPP por darle a oportunidad de que su voz y sus opiniones se escuchen en todo el país.

“No quiero dejar de mencionar al gran Jesús Miguel Calderón a quien aprecio mucho y que me cruzaba con él en las noches, muchas gracias por tus palabras. También agradezco a los dueños de RPP, gracias por darme la oportunidad de que mi voz y lo que pienso pueda llegar a todos los rincones del papis”, afirmó Christian Sotomayor.

Luego continuó con: “señores, son la una de la tarde (silencio) no sé, no sé cómo decirlo, no se muevan porque ya viene Letras en el Tiempo. Gracias, RPP, de verdad gracias de todo corazón, nos vemos pronto”.