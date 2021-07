Mario Bryce, conductor de televisión y excandidato al Congreso, se pronunció, mediante su cuenta de Twitter, luego de la discusión que tuvo con Aníbal Torres, integrante del equipo técnico del partido político en Perú Libre.

Según el expostulante al Parlamento, evitó responder de manera mal educada al abogado que asesora a la agrupación política fundada por Vladimir Cerrón cuando estaba en vivo.

“Bueno en torno a la entrevista que le hice ayer en el programa hackeando la política en UCI Noticias al asesor de Perú Libre Aníbal Torres sólo diré una cosa. Me contuve toda la entrevista para no responderle mal frente a los improperios y falsedades que lanzó”, escribió en la mencionada red social.

“Quiero que quede claro que no iba a ponerme en el nivel de los que buscan hacer de éste país su banco de oro. No al comunismo en el Perú”, agregó.

Bueno en torno a la entrevista que le hice ayer en el programa hackeando la política en @ucinoticias_pe al asesor de Perú Libre Aníbal Torres sólo diré una cosa. Me contuve toda la entrevista para no responderle mal frente a los improperios y falsedades que lanzó. (1/2) — MarioBryceArrué📺🇵🇪🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇫🇷 (@mariobryceofic) July 1, 2021

“A mí no me vas a atarantar, muchachito tonto”

Aníbal Torres, integrante del equipo técnico del partido político Perú Libre, tuvo una fuerte discusión con el conductor de televisión y excandidato al Congreso Mario Bryce luego de que haya sido consultado sobre sus declaraciones de que “correrá sangre en el país” luego de un presunto intento de golpe de Estado.

“Usted dijo: ‘si están intentando un golpe, no lo van a celebrar, correrá mucha sangre en el país, pero fracasarán’”, inició Bryce en el espacio político que conduce en UCI Noticias.

“Eso es lo que he dicho y eso no ha dicho tu amigo Montoya y tampoco tu candidata. Seguramente tú estás acostumbrado a atarantar a la gente, conmigo no. Yo he dicho eso porque se está llevando ese proceso que va a conducir a un golpe de Estado, lo están conduciendo a la sociedad a una guerra civil y qué crees que es, en la guerra civil qué corre, ¿agua?”, contestó el abogado en el mencionado medio.

