A mediados de 2020, “Cobra Kai” llegó a Netflix y rápidamente adquirió popularidad, al punto de renovar por una cuarta temporada la serie. Ahora, la plataforma de streaming sorprendió a sus suscriptores con un adelanto que marca un regreso inesperado.

En el nuevo avance de “Cobra Kai 4”, Netflix muestra el regreso del villano que marcó la pauta en la película “Karate Kid 3”, Terry Silver, personaje interpretado por el actor Thomas Ian Griffith.

“Si un hombre no puede pararse, no puede pelear. Si un hombre no puede respirar, no puede luchar. Si un hombre no puede ver, no puede luchar. Las situaciones extremas requieren medidas extremas”, señala la voz en off del adelanto.

Cobra Kai se ha convertido en un fenómeno mundial de Netflix. Sus fanáticos ya están ansiosos por la cuarta temporada que se estrenará este 2021 y no hasta el 2022 como se pensaba. Mira aquí el pequeño adelanto de la siguiente temporada, en donde se muestra el retorno de un aclamado villano. (Fuente: Netflix)

En una reciente entrevista con el medio internacional Entertainment Weekly, Ian Griffit confesó sentirse emocionado por asumir nuevamente el rol de su personaje antagónico en la renovada historia de Daniel LaRusso, Johnny Lawrence y John Kreese.

“Nunca imaginé que volvería a asumir este papel, pero qué increíble oportunidad para llevar a Terry Silver al punto de partida. Cuando dien que Cobra Kai nunca muere, ¡lo dicen en serio!”, señaló.

Como se recuerda, al final de la tercera temporada de “Cobra Kai”, Daniel LaRusso y Johnny Lawrence dejan de lado sus diferencias y se unen para combatir al dojo Cobra Kai en el próximo torneo de karate.

