Desde que Coldplay anunció que vendría al Perú por segunda vez en su historia, la algarabía se apoderó de los seguidores de la banda británica. Y es que Chris Martin y compañía incluyeron al Perú en su gira “Music of the Spheres” ante todo pronóstico.

Sin embargo, no todos lograrán cumplir el sueño de cantar en vivo junto a sus ídolos musicales. Cerca del mediodía de este miércoles 15 de diciembre, habían más de 90 mil personas en la cola virtual de Teleticket.

Incluso algunos han reportado que las entradas ya se agotaron en su totalidad. Cabe mencionar que la preventa de boletos fue un éxito, ya que se terminaron en el primer día.

Captura: Twitter

Segunda fecha en Chile

Perú no fue el único país que terminó por desbordarse por conseguir una entrada para el concierto de la banda británica. En el vecino país de Chile la demanda fue tan alta que el sold out no tardó en llegar.

Por ese motivo, Coldplay anunció en sus redes sociales oficiales que se abrió una nueva fecha para que los fanáticos que se quedaron con las ganas puedan acceder a disfrutar de un sueño anhelado: ver en vivo a sus ídolos.

De esta forma, Chris Martin estará el 23 y 24 de septiembre del 2022 en el país vecino. La pregunta cae de madura: ¿Pasará lo mismo en Perú?