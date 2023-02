Una escultura erótica, al mismo estilo de los huacos eróticos, fue colocada en el ingreso a la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y que llama la atención de los asistentes al Palacio Municipal. El alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán , señaló que le regalaron la escultura erótica y que eso es Cultura Mochica.

Réplica de huaco erótico se luce en la MPT.

“Me lo han regalado hoy día y tendrá la posición allí o donde mejor quepa. Eso no es problema, eso es cultura, eso no es pornografía, pornografía es lo que tiene la gente perversa en su cerebro. Eso es cultura Mochica”, indicó Fernández Bazán.

La autoridad edil dijo que si le regalan más huacos eróticos los colocará en el municipio de Trujillo.

La escultura erótica se ubica en el ingreso a la Municipalidad Provincial de Trujillo.

“Si me regalan más, lo pondré más. En la plaza de armas no, porque eso tiene otra connotación y yo no quiero que el turismo de Moche se quede sin visitantes”, apuntó.

