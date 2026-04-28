Reflexionar sobre la relación con el entorno y adoptar hábitos sostenibles se ha vuelto cada vez más importante en ciudades donde los espacios verdes son limitados.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), vivir en entornos urbanos puede asociarse a mayores niveles de estrés, mientras que el contacto con áreas verdes contribuye significativamente al bienestar mental.

En ese contexto, los biohuertos se posicionan como una alternativa práctica y accesible para reconectar con la naturaleza, incluso en departamentos o viviendas con espacios reducidos.

Espacios pequeños también pueden convertirse en huertos

Especialistas señalan que no es necesario contar con grandes áreas para iniciar un biohuerto.

De acuerdo con Richard Chávez, subgerente de acompañamiento social, balcones, ventanas o pequeños rincones del hogar pueden transformarse en espacios productivos mediante soluciones simples.

“Hoy es posible transformar balcones, ventanas o pequeños rincones del hogar en espacios productivos, utilizando soluciones verticales o recipientes reciclados que optimizan el uso del espacio”, explicó.

El uso de estructuras verticales y materiales reutilizados permite maximizar el espacio disponible y facilitar el mantenimiento del cultivo.

Qué debes considerar antes de iniciar un biohuerto

Antes de comenzar, es importante evaluar las condiciones del entorno para garantizar el crecimiento adecuado de las plantas.

Entre los factores principales se encuentran:

Cantidad de luz natural: indispensable para el crecimiento saludable

indispensable para el crecimiento saludable Ventilación: evita la humedad excesiva

evita la humedad excesiva Disponibilidad de tiempo: necesario para el cuidado diario

necesario para el cuidado diario Temporalidad de cultivos: elegir especies según la estación

Adaptar el tipo de cultivo a las condiciones del hogar permite obtener mejores resultados y mantener el biohuerto en buen estado.

Plantas recomendadas para principiantes

Para quienes se inician en la agricultura urbana, se recomienda optar por especies fáciles de cultivar y de rápido crecimiento.

Entre las plantas recomendadas destacan:

Hierbabuena

Albahaca

Lechuga

Cebolla china

Estas especies requieren cuidados básicos y pueden cultivarse en recipientes pequeños o reciclados.

Beneficios de tener un biohuerto en casa

Además de aportar alimentos frescos, los biohuertos generan beneficios que impactan directamente en la calidad de vida.

Entre sus principales ventajas se encuentran:

Mejora la calidad del aire

Ayuda a regular la temperatura en interiores

Reduce los niveles de estrés

Fomenta hábitos sostenibles

Promueve la conexión con la naturaleza

Según especialistas, el cuidado de un biohuerto puede convertirse en una actividad diaria que favorece la relajación y la convivencia familiar.

“El cuidado de un biohuerto se convierte en un momento de pausa y conexión, algo muy valioso en la dinámica urbana actual”, señaló Chávez.

Biohuertos comunitarios en proyectos urbanos

Desde el ámbito inmobiliario, empresas como Besco han incorporado biohuertos en áreas comunes de proyectos residenciales, promoviendo prácticas sostenibles entre los vecinos.

Estas estructuras suelen instalarse a una altura accesible para adultos mayores y se diseñan para facilitar la participación comunitaria.

Además, forman parte de iniciativas como Besco Sostenible y WASI, programas que fomentan el reciclaje, el uso responsable de espacios comunes y la convivencia vecinal.