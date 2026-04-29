En el marco del Día de la Madre, los perfumes continúan posicionándose como una de las opciones de regalo más recurrentes. Sin embargo, especialistas advierten que elegir una fragancia no depende solo del gusto personal, sino de su afinidad con la personalidad y hábitos de quien la usará.

Según Evelyn Alegría, gerente de Marketing de Natura, las fragancias actuales son valoradas no solo por su aroma, sino también por los ingredientes y la historia que las respalda.

“Hoy las fragancias no solo son elegidas por su aroma, sino por la historia y los ingredientes que las componen. Por eso, al momento de regalar, es importante pensar en la personalidad y el estilo de vida”, señaló la especialista.

Claves para elegir la fragancia adecuada

Antes de elegir un perfume, los especialistas recomiendan considerar ciertos factores que faciliten una elección acertada.

No elegir solo por tendencias: Que una fragancia sea popular no significa que funcione para todas las personas. Los aromas florales suelen ser una opción versátil, especialmente cuando presentan notas suaves y frescas que permiten su uso en distintos momentos del día.

Que una fragancia sea popular no significa que funcione para todas las personas. Los aromas florales suelen ser una opción versátil, especialmente cuando presentan notas suaves y frescas que permiten su uso en distintos momentos del día. Considerar la rutina diaria: Para el uso cotidiano, los aromas frescos o cítricos suelen ser los más recomendados. En cambio, fragancias más intensas pueden reservarse para eventos o salidas especiales.

Para el uso cotidiano, los aromas frescos o cítricos suelen ser los más recomendados. En cambio, fragancias más intensas pueden reservarse para eventos o salidas especiales. Evitar extremos en intensidad: Cuando no se conocen las preferencias exactas, es recomendable elegir fragancias equilibradas, que no resulten demasiado dulces ni muy intensas.

Cuando no se conocen las preferencias exactas, es recomendable elegir fragancias equilibradas, que no resulten demasiado dulces ni muy intensas. Pensar en la personalidad: El estilo personal ofrece pistas útiles. Las personas con un estilo elegante o discreto suelen preferir notas florales, mientras que quienes buscan aromas más distintivos pueden optar por acordes amaderados.

Tipos de aromas y cuándo usarlos

Conocer las familias olfativas puede ayudar a identificar el tipo de fragancia más adecuada según el estilo de vida.

Florales: Suaves y versátiles, ideales para uso diario.

Suaves y versátiles, ideales para uso diario. Cítricos: Frescos y ligeros, recomendados para actividades cotidianas.

Frescos y ligeros, recomendados para actividades cotidianas. Amaderados: Intensos y profundos, asociados a ocasiones especiales.

Intensos y profundos, asociados a ocasiones especiales. Dulces o envolventes: Adecuados para eventos nocturnos o celebraciones.

Estas características permiten que la fragancia se adapte mejor a distintas situaciones y momentos del día.

Fragancias que buscan equilibrio y versatilidad

Dentro de las tendencias actuales, algunas propuestas buscan combinar sofisticación y facilidad de uso.

Entre ellas destaca Aura Alba, una fragancia presentada por Natura, que incorpora la Rosa Alba de Konare, un ingrediente poco común que aporta un perfil floral sutil y refinado.

Según la marca, este tipo de composiciones busca equilibrar elegancia y versatilidad, permitiendo su uso en distintos contextos.

“Con Aura Alba quisimos desarrollar una fragancia que combine sofisticación y versatilidad, de modo que pueda acompañar distintos momentos del día”, añadió Alegría.

El valor emocional de regalar un perfume

A diferencia de otros obsequios, los perfumes tienen la capacidad de generar recuerdos asociados a emociones y experiencias.

Los aromas pueden evocar momentos específicos, lo que convierte a las fragancias en regalos con valor simbólico, especialmente en fechas como el Día de la Madre.

Especialistas destacan que optar por fragancias equilibradas facilita la elección y aumenta la probabilidad de que el regalo se convierta en un recuerdo duradero.