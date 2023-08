El congresista de Somos Perú, Héctor Valer, protagonizó un incidente con unos ciudadanos al interior de una clínica en San Borja. La discusión habría sido por un problema en el orden de atención en las ventanillas.

Según se pudo registrar en imágenes, el legislador alegaba que le correspondía su turno, sin embargo, un joven exigía que se respete el orden de los tickets.

Tras esto, ambas partes comenzaron a agredirse verbalmente. Sin embargo, durante la discusión, un adulto mayor apareció e insultó al legislador.

Valer no se quedó atrás y también respondió con palabras soeces. “Usted genera problemas ¡baboso! ¿Qué quieres tú? (...) Oye baboso yo pago mis impuestos por eso estoy acá, hay congresistas que se callan pero yo no. Ladrón tu madre, yo no soy ladrón, soy empresario baboso”, se le escucha replicar al congresista.

En el lugar también estuvo el parlamentario Enrique Wong, quien trató de apaciguar la situación.

Congresista Valer protagoniza incidente en clínica

TAMBIÉN LEE