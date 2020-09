María Bartolo Romero, congresista de UPP, citó frase de una popular canción de Shakira (Bruta, Ciega, Sordomuda) en medio del debate de la vacancia presidencial en el Pleno del Congreso.

“¿Cómo nos va a ver la historia?, señor presidente, nos dirán: 'estos 130 congresistas han sido Shakiros, no han escuchado, son sordos ciegos y mudos, eso es lo que nos van a decir”, refirió Bartolo.

Luego, la parlamentaria consideró que Martín Vizcarra terminará su mandato en la cárcel, debido a que le ha mentido al pueblo y ha colocado en diversos cargos a personas de su íntimo entorno.

“Estará en la cárcel y vivirá gratis porque no habrá sentencia como una pena capital”, comentó María Bartolo Romero.

Martha Chávez sobre vacancia: “No podemos dejar que Martín Vizcarra siga un minuto más”

Como parte de su intervención en la sesión virtual del pleno del Congreso a raíz del pedido de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra, la congresista de Fuerza Popular, Martha Chávez, deslizó la posibilidad de apoyar dicha moción al considerar que el mandatario faltó a la verdad por los audios difundidos sobre el caso “Richard Swing”.

“No podemos dejar que siga un minuto más. No hay argumento, no podemos hacernos de la vista gorda, no podemos mirar para allá. Es difícil, hubiéramos querido que esto no suceda, pero en esto nos ha colocado el señor Vizcarra, quien no merece la dignidad de ser presidente”, indicó.

Martín Vizcarra aseguró que seguirá trabajando hasta el final de su mandato.