Daniel Urresti, parlamentario portavoz de Podemos Perú, aseguró que no existe consenso en las bancadas del Parlamento para sumar los votos suficientes para una vacancia presidencial contra Martín Vizcarra.

"No nos engañemos, ni hoy ni mañana va a haber vacancia presidencial, sabemos de antemano que no hay consenso, que la representación nacional reunida en este Congreso tiene importantes diferencias de opinión”, dijo en un primer momento Urresti.

“Sabemos que no hay los votos suficientes para la vacancia, así que señor presidente, puede estar usted tranquilo, que nadie lo va a vacar a pesar de lo que ha cometido”, agregó el parlamentario.

Nota previa

El presidente de la República Martín Vizcarra se presentó hoy en el Congreso de la República durante el inicio del debate del pedido de su vacancia. Durante un pronunciamiento breve, el jefe de Estado emitió un mensaje desde la mesa directiva del Parlamento.

“Vengo aquí porque soy consecuente con todo lo que he dicho a lo largo de mi gestión. No me corro, no lo he hecho antes y no lo voy a hacer ahora. Estoy aquí, con la frente en alto y con mi conciencia tranquila, no solo ustedes ante los 130 congresistas de la representación nacional, sino ante los 33 millones de peruanos y peruanas”, dijo en un primer momento el jefe de Estado.

