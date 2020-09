Siete bancadas esperan que el presidente Martín Vizcarra se presente hoy en el Congreso para ejercer su derecho de defensa ante la moción de vacancia presentada en su contra, tras la difusión de audios que exponen coordinaciones para negar las visitas del cantante Richard “Swing” a la Casa de Pizarro.

Indican que su presentación es necesaria para exponer al detalle su protagonismo en las escuchas que fueron presentadas por primera vez por el congresista Edgar Alarcón (UPP) en el pleno del Congreso el pasado 10 de setiembre.

Al cierre de esta edición, Roberto Pereira, defensa legal de Vizcarra Cornejo, dijo que no se definía su asistencia.

“Yo no me corro”. La congresista Zenaida Solís, del Partido Morado, señala a Correo que el jefe de Estado debe acudir hoy al Legislativo con la misma actitud que exhibió durante la conferencia presidencial, la semana pasada, cuando dijo “yo no me corro”.

De igual forma opina el congresista Luis Dioses (SP). El vocero de este grupo sostiene que la perspectiva de su agrupación es que el mandatario ejerza su defensa ante el pleno. Si bien votarían en contra de la vacancia, señala que su partido no apañará “actos ilícitos e irregularidades que habrían en los audios”.

En la misma sintonía, el líder del partido Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, exhorta a Vizcarra Cornejo a asistir “con humildad” al Parlamento por los recientes hechos que han expuesto de manera innecesaria su investidura presidencial.

En tanto, el vocero alterno de Acción Popular (AP), Ricardo Burga, considera lo mismo. El congresista manifestó que el presidente debe rendirle cuentas al país y que sería un gravísimo error que no llegue al Congreso.

Por su parte, José Vega, portavoz de Unión por el Perú (UPP), indica que si no acude a dicho poder del Estado será su responsabilidad. “No creo que el presidente se corra”, indicó.

El vocero de Fuerza Popular (FP), Diethell Columbus, precisa que si bien no es obligación del jefe de Estado presentarse para ejercer su defensa por la vacancia, “debería asistir”.

Finalmente José Luna, miembro de Podemos, pide al mandatario concurrir al Congreso. “Esperemos que no se corra”, concluyó.