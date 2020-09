El congresista de Podemos Perú, Daniel Urresti, reafirmó que existen negociados entorno al pedido de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra en las diversas bancadas del Congreso, por lo que evaluará la situación junto a su grupo parlamentario.

“Si ustedes me piden videos o audios sobre estos negociados, no existen o por lo menos yo no los tengo, pero no es nada nuevo. Los 130 congresistas conocen que esto se está dando, es el rumor”, reveló.

En esa línea, indicó que hay una bancada en el Parlamento que realiza actos a favor del Ejecutivo, aunque no quiso precisar a cual se refería.

“Hay gente que está representando al Gobierno, hay un partido que viene a ser el representante del Ejecutivo, aunque el partido no haya presentado a nadie. No es azul ni violeta, pero se parece” , sostuvo.

Además, declaró sobre la modalidad en la que incurrirían estos negociados para evitar la vacancia presidencial de Martín Vizcarra.

“Han negociado a cambio de presupuestos para las regiones y distritos donde tienen ellos gobernadores o alcaldes. Y hay otros que han negociado para que les nombren los prefectos y subprefectos para que los ayuden en su campaña”, consideró.

Sobre el sentido de su voto, el legislador y exministro del Interior negó que vaya a apoyar la vacancia, debido a que “no ha aparecido nueva evidencia” en los últimos días.

Asimismo, informó que la bancada de Podemos Perú se reunirá tras el debate a fin de comentar la situación política y votar a favor o en contra del pedido de vacancia.

Daniel Urresti denuncia negociados (RPP)