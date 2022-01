Esta semana se volvió viral el video de un indigente celebrando el cumpleaños de sus perros con un pastel. El video causó furor y enterneció los corazones de miles de usuarios en redes sociales que descubrieron la identidad del hombre.

El Tiempo recoge que se trata de José Luis Matos, mejor conocido como ‘Choco’, un hombre de 25 años que deambula por las calles del municipio colombiano de Bucaramanga, específicamente en los barrios de Cabecera y Terrazas.

El medio colombiano contó Choco es amante de la música rap, pero ante todo, de sus dos perritos, y su principal ocupación es recorrer las calles en busca de alimento para él y para Nena y Shaggy, sus compañeros de cuatro patas.

“A Shaggy me lo encontré en el parque de Los Leones. El dueño lo llevó, empezó a andar conmigo, luego otra vez se lo llevaron, pero volvió a mí. Duré una semana para que se acostumbrara y me lo pude llevar”, expresó.

Luego continuó con: “ellos son mi vida, mi familia, todo. Son todo lo que tengo en la vida, no importa por lo que esté pasando”.

SU HISTORIA EN LAS CALLES

Choco reveló que se fue de su casa cuando tenía solo ocho años, debido a que su padrastro discutía mucho con su mamá y él sufría de violencia.

“Yo me crie en Barranquilla, en el barrio El Bosque, y viví cerca de ocho años hasta que decidí irme por violencia intrafamiliar. Con mi padrastro discutía y mi mamá me golpeaba por todo, hasta si me quedaba viendo televisión con algún amigo en su casa, entonces me fui de la casa a los 10 o 12 años”, recuerda. “Yo soy habitante de la calle desde que me salí de casa”, contó.