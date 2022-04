Durante muchos años Chyno Miranda y Miguel “Nacho” Mendoza fueron dos artistas que conquistaron varios países con sus pegajosas canciones y se ganaron el corazón de miles de fans. Pero este gran apoyo de su público sigue intacto y actualmente han manifestado su respaldo y cariño a “Chyno” debido a que atraviesa por difíciles momentos respecto a su salud.

MÁS INFORMACIÓN: Nacho se muestra preocupado por la salud de Chyno Miranda

Alejado de los escenarios, ahora Jesús Alberto Miranda Pérez más conocido como “Chyno” está dedicado al 100% al cuidado de su salud para tener una pronta recuperación, según el propio artista lo ha manifestado a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales.

“Gracias por tanto a mi familia, mi equipo y a ustedes por la voz de aliento que recibo a diario. Estoy pasando por una de las pruebas más difíciles que me he tenido que enfrentar y lo seguiré haciendo hasta poder lograr mi estabilidad emocional y física”, expresó el cantante.

Chyno y Nacho fueron durante muchos años dos artistas muy famosos (Foto: Captura de pantalla)

Este oficio fue el último que publicó el artista y data de setiembre del 2021. En este documento también pide respetar su privacidad.

“Me estoy dando la oportunidad de trabajar fuertemente para volver a los escenarios como el artista que todos ustedes conocen, y lo más importante, renacer de la mano de Dios para seguir con mi proyecto de vida”, agregó.

Ante esto la preocupación invadió a los miles de fans del artista quienes no han dudado en manifestarle su apoyo mediante las redes sociales con comentarios de aliento y de fuerza.

EL PREOCUPANTE ESTADO DE SALUD DE CHYNO MIRANDA

Fueron varios meses que no se ha sabido nada del famoso cantante internacional conocido como “Chyno” y que puso a gozar al mundo con temas como “Mi niña bonita”, “Lo que no sabes tu”, entre otros.

Sin embargo, el portal El Heraldo informó que fue en enero del 2022 cuando se oyeron rumores que “Chyno” había sido hospitalizado en Venezuela pero que la preocupación invadió a sus fans cuando su amigo “Nacho” les pidió rezar por Jesús Alberto.

Pero el tema no habría quedado allí nomas y en el programa “Chisme no Like” los conductores, Elisa Beristain y Javier Ceriani, señalaron -según El Heraldo- que el artista atraviesa por un grave estado de salud.

Jesús Alberto Miranda Pérez es conocido como Chyno Miranda (Foto: Chyno Miranda/Instagram)

“Chisme no Like” publicó una noticia en su página web donde señala que los familiares del cantante habrían llamado a un sacerdote para bendecir su alma, esto ocurre cuando una persona está en una etapa terminal.

¿QUÉ OCURRIÓ CON LA SALUD DE “CHYNO” MIRANDA?

Todo empezaría en julio de 2020 cuando el cantante dio positivo a COVID-19. Ese habría sido, aparentemente, el inicio de sus problemas, pues, según El Heraldo, tuvo que luchar con las secuelas del virus.

También precisa que es por ello que el artista habría sufrido de una neurópata periférica por la que estuvo paralizado afectándole el habla, así como el poder caminar sumado a una encefalitis.