Debido a la pandemia por COVID-19, la educación en todo el país se vio afectada, ya que los estudiantes tuvieron que dejar las aulas y sustituirlas por las virtuales. Lamentablemente, no todas las familias contaban con los recursos tecnológicos para acceder a plataformas de reuniones como Zoom o Meet y, de esa forma, asegurar que los niños y adolescentes sigan con sus estudios.

Gerson Ames, un profesor de matemáticas huancavelicano notó este problema en sus alumnos y empezó a ir casa por casa para enseñar a jóvenes que carecen de acceso a Internet, de recursos o que necesitaban reforzar lo aprendido.

El profesor utilizaba una moto para desplazarse o, sino, caminaba unos 20 o 25 minutos para aclarar las dudas que tenían sobre el programa “Aprendo en Casa”.

“Mi motivación fue brindarle una oportunidad, un esperanza de continuar su educación , oportunidad y esperanza que muchos maestros me la brindaron cuando era estudiante”, comentó Ames a diario Correo.

Dedicado profesor llega a las zonas más alejadas para dictar clases.

LA COVID-19 NO LO PUDO VENCER EN SU AFÁN DE AYUDAR A SUS ALUMNOS

Ames indicó que, durante sus largas caminatas para poder enseñar matemáticas a sus alumnos, tuvo miedo de contagiarse de COVID-19. pero eso no lo detuvo para seguir con su labor.

“Si claro que sentí mucho miedo, pero me tuve que controlar emocionalmente, pues podía bajar mis defensas y de esta manera ser más susceptible de contraer el Virus”, expresó.

Luego continuó con: “he aplicado un sinfín de estrategias, que van desde hacer videos tutoriales, videos animados( el audio de aprendo en casa), fichas de autoaprendizaje , he utilizado plataformas de Meet, Zoom, …. pero el que me da mejores resultado son Talleres virtuales “Ruwaspa Yachany” aprendo haciendo, mediante los cuales, los estudiantes tienen participación activa utilizando el zoom, ellos inician construyendo diversos prototipos de figuras(monumentos, casonas, prismas, pirámides, cilindros, etc) utilizando materiales que están en casa, luego indagan internet la matemática que encierran estas figuras utilizando diversos buscadores , logrando ellos mismos descubrir , propiedades , teoremas, axiomas que los ayuda a enfrentar la resolución de problemas de manera airosa, el método se basa en el enfoque STEAM(Ciencia, Tecnología, ingeniería, Arte y Matemática) que busca desarrollar alumnos competentes articulando diversas áreas”.

TEDXLIMA 2020

El TEDxLima, uno de los eventos de speakers más importantes de nuestro país, se realizará por primera vez de manera completamente virtual el próximo sábado 3 de octubre. Precisamente por eso, gracias a esta virtualización por el contexto que se vive en la actualidad, busca reunir personas de todas partes del mundo.

Entre los ponentes estarán Inés Temple, presidenta para Perú y Chile de una reconocida firma de líderes de coaching ejecutivo en el mundo; Andy Stalman, conocido como ‘Mr. Branding’ por ser considerado uno de los principales expertos en marcas del mundo; Gerson Ames, profesor huancavelicano que fue nominado al Global Teacher Prize (el “Premio Nobel de la educación”), en 2019; y Sonaly Tuesta, reconocida conductora del programa ‘Costumbres’ de TV Perú.

“ Me motiva inmensamente poder compartir mis ideas pedagógicas y sobre todo sensibilizar a la sociedad que la educación de las personas no inicia con el nivel inicial y no termina con el nivel superior si no por el contrario se da a lo largo de toda la vida, además el maestro no es el único responsable de la educación de una sociedad, si no todas personas de una sociedad (políticos, doctores, abogados, ambulantes, técnicos, etc) son responsables de su propia educación, la importancia de la educación para una sociedad radica en que ella puede asegurar su propia supervivencia”, comentó Ames.

PERFIL

Ames Gaspar nació en la ciudad de Huancayo, en la región Junín, y desde pequeño aprendió que todo esfuerzo tiene su recompensa. Fue su perseverancia en los estudios que lo llevó a ubicarse en los primeros puestos en la escuela y, posteriormente, ingresar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1997. El docente confiesa que en un primer momento quiso ser abogado, pero finalmente optó por estudiar Educación por un sencilla razón.