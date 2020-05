El docente huancavelicano Gerson Ames Gaspar ha hecho noticia y para bien en los últimos días. El profesor de matemáticas del colegio Mariscal Cáceres se pronunció a través de TV Perú para reflexionar sobre las dificultades que tiene un profesional de la educación en el Perú.

Ames ha señalado que nuestro país no está preparado para “la educación por delivery”, debido a que la sociedad juzga este modo de trabajo en diferentes aspectos.

“Otros países ya han aceptado esta modalidad debido a que se puede hacer más accesible la educación ante la coyuntura que se presenta. Sin embargo, aquí la cosa es distinta”, sostuvo.

En ese sentido, se refirió a la sociedad nacional y la doble moral que podría existir en distintos sectores de esta, panorama que complica el ejercicio de la docencia.

“Cuando se supo que no iban a haber clases presenciales, se empezó a cuestionar el sueldo de los maestros. El padre de familia decía que él hacía nuestro trabajo y no habría por qué pagarnos. Aquí en el Perú decimos cumplir las normas, pero en realidad no las cumplimos. Existe doble moral”, sentenció

Sobre la proeza de recorrer 10 kilómetros diariamente para poder brindar sus clases a los alumnos de la institución en la que labora, Ames indica que lo hace por la necesidad que existe en la localidad en la que vive.

“Hay alumnos que no tienen internet para poder escuchar las clases remotas. Es por eso que se hace necesario hacer este esfuerzo. Son buenos chicos, tenían muchos sueños y esta situación los ha afectado mucho”, puntualizó.

El ejemplar profesor de matemáticas también se refirió a su método de enseñanza, el cual lo hizo merecedor de una nominación al llamado “Premio Nobel de la Educación”.

“La método «Ruwaspa Yachani» se basa en aprender haciendo. Lo diseñamos en conjunto con cinco docentes. Uno de ellos está considerado entre los 50 mejores”, acotó.

La historia de Gerson, el docente egresado de la Universidad Mayor de San Marcos, es de resaltar entre tanta mala noticia y el descubrimiento que como sociedad nos falta mucho camino.

Entrevista profesor ejemplar (TV Perú)