Conoce a la joven que presta libros para que sus vecinos ‘salgan’ de casa a través de la lectura

En Perú, la cuarentena sigue vigente, ya que el Gobierno decretó esta medida para que las personas no salgan de sus hogares y, de esa forma, no se contagien de COVID-19, el mortal virus que azota al mundo. Cabe mencionar que muchos peruanos han encontrado la forma de salir de sus casas. Ellos no utilizan autos o transporte público, sino los libros, ya que con la lectura puedes visitar diversos países y mundos que jamás imaginaste. Además de conocer historias trascendentales.

Esto lo sabe muy bien Josefina Jiménez, quien creó la ‘Biblioteca de la confianza’, una iniciativa que consiste en prestar libros a sus vecinos del distrito de San Miguel para que puedan escapar de casa en esta cuarentena a través de una buena lectura.

Josefina conversó con diario Correo y nos contó un poco más de este proyecto. “Yo trabajo en varios proyectos de fomento a la lectura, uno de ellos era #CogeElLibroQueTeGusta en el que intervengo la calle con una jaba de madera llena de libros. Cuando tengo tiempo pongo una nota para el lector en cada uno explicando el porqué de la intervención, que es facilitar el acceso a los libros y también les hablo de defender el derecho a la cultura”, expresó.

Luego continuó con: “esta intervención es posible gracias al aporte de varias amistades que me dan sus libros, somos muchos los lectores y lectoras que una vez que terminamos de leer deseamos que el libro llegue a otras personas, creo que es como practicar el desapego. Justo antes del confinamiento un amigo me regaló varios y, como ya no era posible salir, amarré la caja a la puerta y le puse el letrero que dice: ‘Quédate en casa leyendo. Toma un libro, te lo presto’”.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PRÉSTAMO DE LOS LIBROS?

Josefina nos cuenta que la caja de libros está afuera de su casa, y está disponible para los vecinos o las personas que pasen por la zona. Además, no existe ningún pago por coger los diversos títulos.

“La caja está en la puerta, los vecinos y otras personas que pasan eventualmente por aquí pueden tomar uno y llevarlo a casa. A veces los he podido ver por la ventana; observan los títulos y se llevan uno, otras veces solo miran y en ese momento los invito a llevarse uno, también ha habido otros que han dejado más libros para colaborar con la idea y una vez mi hija vio como una sola persona se llevaba varios”, expresó.

LA IMPORTANCIA DE LOS LIBROS EN ESTA CUARENTENA

Los libros son una escapatoria para esta cuarentena, ya que abren la mente a diversos mundos. Además, Josefina recomendó un libro que estamos seguros, causará un impacto en los peruanos.

“Que no lo dejen de hacer, que cuando se levante el Estado de Emergencia continúen leyendo. Hay un libro que se titula “Historias de lectura. Trayectorias de vida y de lectura” de Michel Peroni, en él encontramos testimonios de personas que formaron su hábito en el encierro y algunos decían que dejaban de leer cuando regresaban a su rutina habitual. Yo creo que el libro no solo acompaña, a veces también es una alternativa de escape, así como todas las artes y por eso son necesarias para la vida, ayuda mucho a sobrellevar situaciones complejas, nos da soluciones”, finalizó.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

“Los libros que regresan se mantienen en cuarentena, Los dejo apartados por una semana y luego los limpio”, comentó Josefina con respecto a las medidas de precaución que toma frente al coronavirus.

