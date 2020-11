Georgina Rodríguez es una de las celebridades argentinas con mayor aceptación internacional y ello se ve evidenciado en su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de 21 millones de followers. Todo lo que comparte la pareja de Cristiano Ronaldo recibe miles de “likes” y una reciente publicación no ha sido la excepción.

Se trata de una tierna fotografía que compartió la modelo de 26 años para conmemorar los 3 años de su hija Alana Martina, fruto de su historia de amor con el famoso futbolista.

“3 years ago with my little angel (hace 3 años con mi angelito) # happybirthday", expresó la modelo como descripción de su instantánea.

Según se pudo observar, la imagen corresponde al día que Georgina Rodríguez dio a luz a su hija Alana Martina.

Cristiano Ronaldo no se quedó atrás y también compartió una instantánea de su engreída en su perfil de Instagram.

“Gracias por llegar a nuestras vidas y llenarlos de luz con tus sonrisas. Feliz cumpleaños mi princesa Alana. ¡Te ama papá!”, señaló el deportista.

