Lima ofrece una variedad creciente de actividades que combinan cultura, naturaleza y entretenimiento para toda la familia. Durante marzo, existen diversas opciones que permiten disfrutar la ciudad sin necesidad de viajar, desde recorridos históricos hasta experiencias inmersivas que han ganado popularidad entre grandes y chicos.

Estas alternativas destacan por su accesibilidad económica y su enfoque educativo y recreativo, convirtiéndose en opciones atractivas para quienes buscan compartir tiempo en familia dentro de la capital.

Paseo por el Centro Histórico de Lima

El Centro Histórico de Lima se mantiene como uno de los destinos familiares más tradicionales y accesibles. Caminar por la Plaza Mayor y sus alrededores permite apreciar balcones coloniales, iglesias históricas y museos que narran la evolución de la ciudad.

Para los niños, el recorrido puede convertirse en una experiencia educativa al conocer espacios emblemáticos mientras disfrutan de la arquitectura colonial. Además, la visita puede complementarse con museos o cafeterías tradicionales de la zona.

Presupuesto estimado: Gratis – S/20 por persona.

Tarde al aire libre en el Malecón de Miraflores

El Malecón de Miraflores es uno de los espacios públicos más versátiles para actividades familiares. Cuenta con parques, ciclovías y miradores frente al océano Pacífico, ideales para caminatas, paseos en bicicleta o actividades recreativas.

Las familias también pueden organizar picnics o disfrutar del atardecer mientras los niños utilizan las áreas de juegos. Su acceso gratuito lo convierte en una opción práctica y económica.

Presupuesto estimado: Gratis – S/30 por persona.

Naturaleza y aprendizaje en el Parque de las Leyendas

Ubicado en el distrito de San Miguel, el Parque de las Leyendas continúa siendo uno de los destinos favoritos para las familias limeñas. El recinto combina un zoológico, restos arqueológicos y espacios naturales que permiten conocer especies representativas de la costa, sierra y selva del Perú.

Además de la recreación, el parque ofrece una experiencia educativa sobre biodiversidad y patrimonio cultural.

Presupuesto estimado: S/15 – S/25 por persona.

Love Up: experiencia inmersiva con luces y juegos

Entre las propuestas recientes destaca Love Up, una experiencia inmersiva ubicada en el tercer piso del C.C. Mall del Sur, diseñada para el entretenimiento familiar.

La entrada incluye acceso a 12 salas temáticas con espejos infinitos, luces LED, inflables y una piscina con más de 120,000 pelotas, en una experiencia de aproximadamente 50 minutos.

Este espacio se ha convertido en una opción popular para quienes buscan actividades diferentes que combinen juegos, entretenimiento visual y la posibilidad de capturar fotografías en escenarios coloridos.

Presupuesto estimado:

Niños: desde S/17.50

Adultos: desde S/24.50

Una ciudad con opciones para todos los gustos

Desde caminatas por su patrimonio histórico hasta experiencias tecnológicas y recreativas, Lima ofrece múltiples alternativas para disfrutar en familia sin salir de la ciudad.

Estas actividades permiten combinar aprendizaje, entretenimiento y contacto con la naturaleza, adaptándose a distintos presupuestos y edades.

La oferta cultural y recreativa sigue creciendo gracias a iniciativas impulsadas por organizaciones dedicadas a la difusión del arte y la cultura, como Arriba El Telón, promotora de exposiciones itinerantes en diversos países de América Latina.