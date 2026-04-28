La película “Cumbres borrascosas”, producción de Warner Bros. Pictures, se estrenará mundialmente en streaming el viernes 1 de mayo, de forma exclusiva en la plataforma HBO Max.

El filme también tendrá una emisión especial en el canal HBO el 2 de mayo a las 8:00 p. m. (hora del Este).

Esta nueva adaptación ofrece una reinterpretación contemporánea de una de las historias románticas más influyentes de la literatura universal.

Margot Robbie y Jacob Elordi encabezan el elenco

La producción está protagonizada por Margot Robbie, quien interpreta a Cathy, y Jacob Elordi, en el papel de Heathcliff, personajes centrales de una intensa historia marcada por una pasión prohibida.

El elenco también incluye a reconocidos actores internacionales como:

Hong Chau , nominada al Premio Oscar

, nominada al Premio Oscar Shazad Latif

Alison Oliver

Martin Clunes , ganador del BAFTA

, ganador del BAFTA Ewan Mitchell

La trama presenta un relato épico que explora el amor, el conflicto emocional y la obsesión, en una narrativa que evoluciona desde el romance hasta la locura.

Dirigida por Emerald Fennell y basada en la obra de Emily Brontë

La película está dirigida por Emerald Fennell, quien también escribió el guion basado en la novela clásica “Cumbres borrascosas”, publicada por la escritora británica Emily Brontë.

Fennell participó además como productora junto a Josey McNamara y Margot Robbie, mientras que Tom Ackerley y Sara Desmond figuran como productores ejecutivos.

Esta adaptación busca ofrecer una lectura moderna de la obra literaria original, manteniendo la esencia emocional del relato clásico.

Versión en lenguaje de señas marcará un hito en accesibilidad

Una de las principales novedades del estreno será la inclusión de una versión interpretada en Lenguaje de Señas Americano (ASL), que estará disponible desde el mismo día del lanzamiento en HBO Max.

Esta versión contará con la participación de los actores:

Leila Hanaumi , conocida por su trabajo en Barbie

, conocida por su trabajo en Giovanni Maucere, vinculado a producciones de Superman

La dirección de esta versión estará a cargo de Justin Jackerson, reconocido por su trabajo en It: Bienvenidos a Derry.

El filme se convertirá en el primer título romántico disponible en streaming con interpretación ASL realizada por dos intérpretes, ampliando el acceso a personas con discapacidad auditiva.