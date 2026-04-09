El comportamiento del comprador peruano ha evolucionado hacia decisiones más analíticas y planificadas en el marco del Cyber Wow 2026, una de las campañas de comercio electrónico más importantes del país.

Según un análisis de Mercado Libre Perú, 6 de cada 10 peruanos investigan y comparan productos hasta dos semanas antes del evento, dejando atrás la compra impulsiva que caracterizaba las primeras ediciones.

Este cambio ocurre en un contexto de mayor adopción digital. Datos de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE) indican que más de 18.7 millones de peruanos compran actualmente por internet, consolidando el crecimiento del comercio electrónico.

El smartphone se consolida como principal canal de compra

Uno de los cambios más significativos es el predominio del smartphone como dispositivo principal para realizar compras.

El estudio revela que:

80% de las búsquedas se realizan desde dispositivos móviles

se realizan desde dispositivos móviles 75% de las transacciones se concretan mediante smartphones

Este comportamiento obliga a las empresas a optimizar sus plataformas para pantallas pequeñas, asegurando procesos de compra rápidos e intuitivos.

Tecnología y hogar lideran las categorías más buscadas

Las preferencias de compra muestran un enfoque hacia productos de mayor valor económico y durabilidad.

Entre las categorías con mayor intención de compra destacan:

Tecnología

Hogar y electrodomésticos

Deporte

Moda (como categoría constante)

Según Mariana Pareja, gerente de Marketing de Mercado Libre Perú, el consumidor digital se ha vuelto más estratégico.

“Estamos viendo la consolidación de un e-shopper mucho más maduro y estratégico. El acceso a información y la confianza en las plataformas han empoderado al usuario”, señaló.

Mediodía y noche concentran los picos de compras

El análisis también identificó momentos clave en los que se registran mayores niveles de compras online.

Los principales picos se producen en:

Entre 12:00 p.m. y 2:00 p.m.

Entre 11:00 p.m. y 1:00 a.m.

Estos horarios coinciden con pausas laborales y momentos de mayor tranquilidad, lo que facilita la toma de decisiones de compra.

Provincias impulsan el crecimiento del comercio electrónico

El comercio electrónico en el Perú muestra un crecimiento sostenido fuera de Lima.

Ciudades como:

Arequipa

Trujillo

Chiclayo

registran un crecimiento interanual de 30% en volumen de compras durante campañas como el Cyber Wow, según la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Este avance se atribuye a mejoras logísticas y mayor acceso a plataformas digitales.