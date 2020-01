Un juez de inmigración otorgó asilo a un estudiante de secundaria de Connecticut gran cantidad de apoyo de maestros y solidaridad de compañeros de clase que temían que pudiera atrasarse en las clases. Los profesores optaron por enviarle las tareas al alumno, quien estuvo arrestado desde setiembre.

Según reporta CNN, se trata de Mario Aguilar, de 18 años, quien fue liberado de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), luego que sus abogados exigieron su libertad. “Está de camino a casa”, dijo abogada Dalia Fuleihan a ese medio.

Imagen: CNN

Los maestros no solo les enviaron tareas escolares para que no se quedaran atrás, sino que viajaron a las audiencias de la Corte para que el estudiante no se sienta solo. En tanto, sus compañeros guardaron su asiento e hicieron carteles en el que se leía: “¡Liberen a Mario!”.

Imagen: CNN

Mario Aguilar se matriculó en la escuela el año anterior y fue arrestado por agentes de Inmigración y Control de Aduanas en un tribunal cercano donde fue acusado, tras un accidente de accidente.

La escuela donde muchos todavía estaban conociendo a Mario comenzó a luchar para traerlo de regreso. La comunidad educativa escribió cartas presionando para su liberación y llegóhasta la corte en su apoyo.

Los estudiantes pusieron la cara de su compañero en stickers y los vendieron para recaudar dinero para su mantenimiento.