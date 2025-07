Casi una semana después de que las inundaciones repentinas cobraran la vida de al menos 121 personas en Texas (Estados Unidos), las autoridades enfrentan crecientes críticas sobre el manejo de la crisis y el funcionamiento de los sistemas de alerta temprana que podrían haber salvado vidas.

Las lluvias torrenciales afectaron especialmente la región de Hill Country, arrasando viviendas, campamentos de verano infantiles y dejando al menos 173 personas desaparecidas. El condado de Kerr, epicentro de la tragedia, ha reportado 97 fallecidos, incluidos 36 niños.

Un reportaje de ABC News reveló que, el pasado 4 de julio, un bombero de Ingram pidió a la Oficina del Sheriff del condado de Kerr que alertara a la comunidad de Hunt a las 04:22 a.m. sobre el peligro inminente de inundación. Sin embargo, la alerta al sistema CodeRed no se emitió sino hasta 90 minutos después, y en algunos casos, los avisos llegaron después de las 10:00 a.m., cuando las aguas ya habían arrasado con cientos de personas.

La tragedia ha puesto en el centro del debate la eficiencia del sistema de alertas y si los recortes presupuestales del gobierno del presidente Donald Trump afectaron la capacidad de respuesta local. Periodistas cuestionaron a las autoridades sobre estos posibles retrasos, mientras el sheriff de Kerr, Larry Leitha, se limitó a indicar que se realizará una revisión sin ofrecer más detalles.

Entre las escenas más desgarradoras, destaca la inundación del campamento Mystic, donde murieron 27 niñas y guías, y otras seis personas continúan desaparecidas.

El gobernador de Texas, Gregg Abbott, ha convocado a una sesión especial de la legislatura estatal a partir del 21 de julio, con la mejora de los sistemas de alerta ante fenómenos climáticos como uno de los principales temas de discusión.

Este viernes, el presidente Trump y la primera dama Melania visitarán la zona de desastre en medio de la creciente presión pública para esclarecer las fallas en el sistema de alerta y reforzar las medidas de prevención en una región conocida como el “Callejón de las Inundaciones Repentinas”.

