El posible electo congresista Daniel Urresti, fiel a su estilo, ironizó sobre la situación del Partido Aprista Peruano, que solo alcanzó el 2.8 % en votos, según el flash electoral de Ipsos, y mandó un mensaje al exparlamentario Mauricio Mulder.

“Lamento mucho lo que ha pasado con el APRA, un partido de tanta tradición, finalmente no hay llegado ni al 3 %. He hablado con el alcalde de Los Olivos, donde trabajaba antes, y me ha dicho podría darle un trabajo como jefe de Serenazgo al señor Mulder”, dijo el exgerente de Seguridad Ciudadana del mencionado distrito.

Urresti sobre Mulder (26/01/2020)

Como se recuerda, Mauricio Mulder había dicho que, desde que el presidente Martín Vizcarra disolvió el Parlamento, está viviendo del dinero que ahorró como congresista, lo cual considera “lamentablemente” muy poco y que no alcanza.

Daniel Urresti recordó las declaraciones del aprista y dijo que le preocupa la situación económica de Mulder, quien “no ha podido ahorrar nada”.

“Me parece interesante porque sería una forma de ayudarlo, en 20 años de congresista no ha podido ahorrar nada y me preocupa que ahora pase pobrezas”, agregó el también excandidato a la alcaldía de Lima.