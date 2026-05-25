Comprar un departamento representa una de las decisiones financieras más importantes para miles de familias peruanas. Sin embargo, acceder a información sobre inmobiliarias, precios del mercado, tasas hipotecarias o antecedentes de proyectos suele requerir búsquedas en distintas plataformas públicas.

Frente a esta necesidad surge DepaMatch.pe, plataforma peruana que reúne información oficial proveniente de entidades del Estado para facilitar el análisis de proyectos inmobiliarios antes de concretar una compra.

La herramienta busca centralizar datos públicos y presentarlos de forma sencilla para que los usuarios puedan comparar opciones y evaluar riesgos asociados a una inversión inmobiliaria.

Información de diez entidades públicas en un solo lugar

La plataforma integra datos de entidades como el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), INDECOPI, SUNAT, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y el Fondo MiVivienda.

A través de once herramientas, los usuarios pueden revisar precios por distrito, comparar opciones de financiamiento, simular amortizaciones y acceder al historial de las inmobiliarias.

Además, el sistema analiza variables como presupuesto, ubicación, necesidades familiares y capacidad financiera para mostrar proyectos alineados al perfil del comprador.

“Nuestro objetivo es centralizar y simplificar el acceso a esta información para que cualquier persona pueda tomar decisiones más informadas al momento de comprar un departamento”, señaló Larry Salas, arquitecto y fundador de DepaMatch.pe.

Verificación de inmobiliarias y análisis corporativo

Uno de los principales diferenciales de la plataforma es su sistema de verificación de inmobiliarias.

La herramienta cruza información de sanciones registradas en INDECOPI con datos de SUNAT para identificar vínculos entre empresas y grupos corporativos relacionados.

De esta manera, los usuarios pueden acceder a reportes sobre trayectoria empresarial, proyectos entregados y obras actualmente en ejecución.

Disponibilidad y acceso gratuito

Actualmente, DepaMatch.pe opera con proyectos de estreno en 12 distritos de Lima Moderna y propiedades en remate en distintos distritos del país.

La plataforma es de acceso gratuito mediante registro con correo Gmail y también ofrece opciones especializadas dirigidas a agentes inmobiliarios e inversionistas.