La magia de Disney sobre hielo vuelve al Perú con nuevas fechas confirmadas. Por motivos administrativos, la temporada de Disney On Ice: Un Viaje Mágico en Lima se realizará del 5 al 10 de septiembre en el Coliseo Eduardo Dibós.

Los organizadores informaron que las entradas adquiridas para las fechas originales serán válidas sin necesidad de cambio, garantizando que el público disfrute de la misma producción de clase mundial que ha conquistado a millones de familias en todo el mundo.

Después de diez años, Lima recibirá nuevamente uno de los espectáculos más esperados por grandes y chicos. Mickey Mouse y sus amigos serán los guías de un recorrido lleno de fantasía, aventura y emoción por los universos más queridos de Disney.

Lo que verás en el show

El regreso de Mary Poppins

La isla de Motunui con Moana

con Moana La mágica Agrabah de Aladdín

de Aladdín El reino de Arendelle con Anna y Elsa ( Frozen )

con Anna y Elsa ( ) Las sabanas de El Rey León

Las aventuras de Los Increíbles 2

La feria de Toy Story 4 con Woody y Forky

Cada número ofrecerá coreografías espectaculares, efectos especiales, música inolvidable y momentos interactivos que invitarán a toda la familia a cantar, bailar y jugar desde sus asientos.

Un espectáculo inolvidable

“Disney On Ice: Un Viaje Mágico” no es solo un show, sino una experiencia para crear recuerdos que perdurarán. Con una producción de nivel mundial, el espectáculo promete unir generaciones y despertar la imaginación de niños, padres y abuelos.

La producción está a cargo de F&M Entertainment y las entradas están disponibles en Ticketmaster.pe.