Durante esta etapa de pandemia, las buenas acciones se resaltan el doble. Es así que el dueño de una tienda compartió una imagen que parece ser habitual en su establecimiento: un perrito callejero, aprovechando el descuido, comiendo las croquetas que él comercializa.

La imagen fue colgada en el grupo “Perros perdidos y adopciones en Lima” y tuvo comentarios positivos, agradeciendo el hecho solidario por parte de Carlos Salomé Untiveros, el vendedor solidario.

“Otro perrito aprovechando el descuido pero no hay problema, no creo que me vaya a la quiebra por brindarle un poquito de comida”, se puede leer en su publicación.

Los internautas y usuarios de la referida red social reaccionaron compartiendo la publicación y brindándole apoyo al comerciante, además de darle recomendaciones para la próxima vez que el can regrese al establecimiento.

Cabe mencionar que durante la cuarentena y el periodo de pandemia, los animales sin hogar también la pasan mal debido a que las posibilidades de conseguir alimento o bebida decrece significativamente.

