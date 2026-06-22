La tensión y el suspenso llegan a la pantalla grande con “El afinador” (“Tuner”), la nueva película del director Daniel Roher que se estrenará el próximo 25 de junio en las salas de cine del país.

La producción marca el regreso de Dustin Hoffman, uno de los actores más reconocidos de Hollywood, quien comparte protagonismo con el francés Jean Reno en una historia cargada de misterio y obsesiones humanas.

Un thriller sobre el control y la perfección

La película sigue la vida de un meticuloso afinador de instrumentos que ha llevado su búsqueda de la perfección al extremo, ejerciendo un control absoluto sobre todo lo que lo rodea.

Sin embargo, una serie de acontecimientos inesperados alterará el equilibrio que ha construido y lo obligará a enfrentarse a situaciones que escapan de su dominio.

A medida que su realidad comienza a resquebrajarse, descubrirá que algunas imperfecciones esconden secretos más oscuros de lo que imaginaba.

Un elenco internacional de primer nivel

Además de Dustin Hoffman y Jean Reno, la cinta cuenta con las actuaciones de Leo Woodall y Havana Rose Liu, quienes complementan un reparto que reúne experiencia y nuevas figuras del cine internacional.

Con una duración de 109 minutos, Daniel Roher apuesta por una historia de suspenso psicológico que explora temas como el control, las obsesiones y los límites de la perfección.

¿Cuándo se estrena “El afinador”?

La película llegará a los cines peruanos el próximo 25 de junio y será distribuida por BF Distribution.

Ficha técnica

Título original: Tuner

Título en español: El afinador

Director: Daniel Roher

Reparto: Dustin Hoffman, Jean Reno, Leo Woodall y Havana Rose Liu

Género: Thriller y suspenso psicológico

Países de origen: Canadá y Estados Unidos

Duración: 109 minutos

Estreno en Perú: 25 de junio

Distribuye: BF Distribution