La película de terror El Bufón 2 (The Jester 2) se estrena este 23 de abril en todos los cines del país, con una propuesta que combina elementos de slasher y horror sobrenatural en un ambiente inspirado en las celebraciones de Halloween.

La producción está dirigida por el cineasta Colin Krawchuk, quien continúa la historia del villano enmascarado conocido como El Bufón, un personaje que ha generado expectativa entre los seguidores del cine de terror independiente.

El elenco está conformado por Jessica Ambuehl, Kaitlyn Trentham, Hassen Kacem, Charles McKee, Dingani Beza y Jay Grant, quienes protagonizan una historia marcada por la tensión y el peligro.

Trama centrada en ilusiones mortales

La historia sigue a una joven ilusionista que se enfrenta a una amenaza mortal tras cruzarse con El Bufón, una entidad que convierte trucos y juegos en trampas letales.

En ese contexto, la protagonista deberá utilizar sus habilidades para sobrevivir a una serie de pruebas marcadas por el engaño, donde cada ilusión puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

La película explora el concepto de “magia mortal verdadera”, un elemento que refuerza la atmósfera sobrenatural y el suspenso en cada enfrentamiento.

Producción indie con continuidad en la historia

El filme ha generado expectativa entre los fanáticos del género por presentar una nueva entrega del villano enmascarado, ampliando el universo narrativo introducido en la primera película.

La producción mantiene el enfoque en el terror independiente, con una duración de 1 hora y 27 minutos y disponibilidad en formatos 2D doblado y subtitulado, lo que permitirá su exhibición en múltiples salas del país.

🎬 Tráiler oficial de “El Bufón 2”