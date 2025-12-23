A dos décadas de su estreno original, El descenso (The Descent) regresa a la cartelera nacional en una versión restaurada en 4K, ofreciendo al público una experiencia visual y sonora renovada de uno de los títulos más influyentes del terror moderno. El reestreno está programado desde el 1 de enero, solo en cines.

Dirigida por el cineasta británico Neil Marshall, la película se consolidó en 2005 como un referente del horror de supervivencia y del subgénero slasher, destacando por su atmósfera opresiva, el uso de efectos prácticos y un elenco femenino protagonista.

Un descenso al horror más puro

La historia sigue a seis amigas que emprenden una expedición a cavernas remotas como parte de una experiencia terapéutica. Sin embargo, un derrumbe las deja atrapadas bajo tierra, obligándolas a buscar una salida alternativa mientras enfrentan a una raza de depredadores subterráneos, conocidos como crawlers, y a sus propios miedos, traumas y conflictos internos.

Lo que comienza como una aventura se transforma en una pesadilla marcada por la oscuridad, la claustrofobia y una violencia creciente que convirtió a El descenso en un clásico inmediato.

Éxito comercial y reconocimiento crítico

Tras su estreno, la cinta recaudó más de 57 millones de dólares a nivel mundial, multiplicando por veinte su presupuesto original. La crítica especializada también la respaldó: el filme mantiene un 87 % de aprobación en Rotten Tomatoes, donde fue elogiado por su dirección precisa y la solidez de las actuaciones.

Críticos internacionales la describieron como “salvaje y apasionante” (Roger Ebert), “terror a toda velocidad” (The New York Times) y “un espectáculo espeluznante y sangriento” (Detroit News).

Una experiencia renovada en 4K

La restauración en 4K potencia los elementos técnicos que hicieron del filme una obra singular: cuevas construidas artesanalmente, texturas realistas, iluminación mínima de origen natural y un uso casi exclusivo de efectos prácticos en lugar de CGI. El nuevo formato realza la profundidad de las sombras y la oscuridad del entorno subterráneo, intensificando la sensación de inmersión.

Este reestreno permite redescubrir El descenso como fue concebida: una experiencia extrema, física y emocional, que marcó al cine de terror del siglo XXI.

Datos clave