La película de animación El gran viaje (Dandelion’s Odyssey) se estrenará en los cines peruanos el próximo 23 de julio. La producción, distribuida por Cinetopia, llega al país luego de ser reconocida en importantes festivales internacionales por su innovadora propuesta visual.

La historia sigue a cuatro semillas de diente de león que sobreviven a una serie de explosiones nucleares que destruyen la Tierra. Tras ser lanzadas al espacio, emprenden un recorrido por distintos mundos en busca de un lugar donde puedan establecerse nuevamente como especie.

Dirigida por la japonesa-francesa Momoko Seto, la cinta combina animación digital, fotografía time-lapse y un diseño sonoro inmersivo para construir una experiencia cinematográfica sin diálogos. La obra aborda temas como la resiliencia, la cooperación y la capacidad de la naturaleza para sobrevivir incluso en escenarios extremos.

El gran viaje inició su recorrido internacional en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes 2025, donde obtuvo el Premio Fipresci. Posteriormente fue seleccionada en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, donde recibió el Premio Paul Grimault por su propuesta innovadora.