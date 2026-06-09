La actriz Emma Corrin encabeza el elenco de Las 100 noches del deseo, una producción que reinterpreta el clásico relato de Las mil y una noches desde una perspectiva moderna, feminista y queer. La cinta se estrenará en los cines del país el próximo 11 de junio.
Dirigida por Julia Jackman y basada en la novela gráfica de Isabel Greenberg, la película combina fantasía, romance y drama para construir una historia sobre el amor, la libertad y el poder de la narración.
Una historia de amor y resistencia
La trama sigue a Hero, interpretada por Emma Corrin, y Cherry, personaje encarnado por Maika Monroe, quienes deberán enfrentarse a Manfred, interpretado por Nicholas Galitzine, un hombre obsesionado con conquistar a Cherry tras realizar una apuesta con el esposo de ella.
Para proteger su relación y desafiar las reglas de una sociedad dominada por los hombres, Hero pone en marcha un ingenioso plan: mantener cautivado a Manfred durante cien noches consecutivas a través de relatos cargados de fantasía, misterio y pasión.
A medida que avanzan las historias, la protagonista utiliza el poder de la palabra para ganar tiempo, desafiar su destino y defender aquello que más ama.
Un elenco de reconocidas figuras
Además de Emma Corrin, Nicholas Galitzine y Maika Monroe, la película cuenta con las actuaciones de Amir El-Masry, Charli XCX, Richard E. Grant y Felicity Jones, quien además participa como narradora de la historia.
Con una propuesta visual envolvente y una narrativa contemporánea, la producción explora temas como la autonomía femenina, el deseo y la capacidad transformadora de las historias.
Tráiler oficial
Ficha técnica
- Título original: 100 Nights of Hero
- Título en español: Las 100 noches del deseo
- Dirección: Julia Jackman
- Elenco: Emma Corrin, Nicholas Galitzine, Maika Monroe, Amir El-Masry, Charli XCX, Richard E. Grant y Felicity Jones
- Género: Fantasía histórica, romance
- Duración: 1 hora y 30 minutos
- Formato: Subtitulada y doblada al español
- País: Reino Unido / Estados Unidos
- Estreno: 11 de junio
- Distribuye: BF Distribution