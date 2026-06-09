La actriz Emma Corrin encabeza el elenco de Las 100 noches del deseo, una producción que reinterpreta el clásico relato de Las mil y una noches desde una perspectiva moderna, feminista y queer. La cinta se estrenará en los cines del país el próximo 11 de junio.

Dirigida por Julia Jackman y basada en la novela gráfica de Isabel Greenberg, la película combina fantasía, romance y drama para construir una historia sobre el amor, la libertad y el poder de la narración.

Una historia de amor y resistencia

La trama sigue a Hero, interpretada por Emma Corrin, y Cherry, personaje encarnado por Maika Monroe, quienes deberán enfrentarse a Manfred, interpretado por Nicholas Galitzine, un hombre obsesionado con conquistar a Cherry tras realizar una apuesta con el esposo de ella.

Para proteger su relación y desafiar las reglas de una sociedad dominada por los hombres, Hero pone en marcha un ingenioso plan: mantener cautivado a Manfred durante cien noches consecutivas a través de relatos cargados de fantasía, misterio y pasión.

A medida que avanzan las historias, la protagonista utiliza el poder de la palabra para ganar tiempo, desafiar su destino y defender aquello que más ama.

Un elenco de reconocidas figuras

Además de Emma Corrin, Nicholas Galitzine y Maika Monroe, la película cuenta con las actuaciones de Amir El-Masry, Charli XCX, Richard E. Grant y Felicity Jones, quien además participa como narradora de la historia.

Con una propuesta visual envolvente y una narrativa contemporánea, la producción explora temas como la autonomía femenina, el deseo y la capacidad transformadora de las historias.

Tráiler oficial

Ficha técnica

Título original: 100 Nights of Hero

Título en español: Las 100 noches del deseo

Dirección: Julia Jackman

Julia Jackman Elenco: Emma Corrin, Nicholas Galitzine, Maika Monroe, Amir El-Masry, Charli XCX, Richard E. Grant y Felicity Jones

Emma Corrin, Nicholas Galitzine, Maika Monroe, Amir El-Masry, Charli XCX, Richard E. Grant y Felicity Jones Género: Fantasía histórica, romance

Fantasía histórica, romance Duración: 1 hora y 30 minutos

1 hora y 30 minutos Formato: Subtitulada y doblada al español

Subtitulada y doblada al español País: Reino Unido / Estados Unidos

Reino Unido / Estados Unidos Estreno: 11 de junio

11 de junio Distribuye: BF Distribution