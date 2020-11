Mercedes Aráoz continúa haciendo noticia en la política nacional. En esta ocasión, comentó acerca del presidente Martín Vizcarra y su rol como jefe de Estado en el programa Beto a Saber que conduce el periodista Beto Ortiz.

Cuando fue consultada acerca de los días previos a la detención de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el marco de las investigaciones en las que está incluida, Aráoz reveló detalles que de lo que se vivía en Palacio en ese contexto.

“Yo no sé si sabía eso (que Fujimori iba a ser detenida), pero nos dijo algo en un almuerzo. Estábamos Carlos Bruce, Juan Sheput y Gilbert Violeta. Nos dijo algo así: “Es ella o yo”, como diciendo yo me voy a mi casa o ella termina en la cárcel y nos quedamos fríos como qué cosa estaba diciendo”, comentó.

La exministra de Economía sostuvo que la frase del jefe de Estado la desconcertó y no pudo resumir lo que intentaba decir cuando conversaron sobre la situación política en ese momento.

“Como que sabía algo que nosotros no sabíamos, y no supimos seguir la conversación y saber lo que estaba ahí. Después me enteré que seguían comentando sobre el tema. “Si yo no pongo freno a este tema judicial, ella va a terminar...”, no recuerdo exactamente la frase, pero algo así como que yo me puedo ir directamente a mi casa tranquilo, pero ella va a terminar en la cárcel", añadió.

Sobre la relación con el fujimorismo

Araoz fue más allá y brindó detalles sobre la relación que esperaban tener desde Peruanos por el Kambio con el fujimorismo tras finalizar la campaña presidencial del 2016.

“PPK (Pedro Pablo Kuczynski) pensaba que si llegaban a las elecciones y él ganaba, decía como para hacer las pases y después de haber tenido una campaña tan dura, debería llamar a Pepe (José Climper) para que trabaje con nosotros. Habían ganas de hacerlo bien”, aseguró.

“Cuando hubo reunión de equipos técnicos veíamos que parte de su equipo (fujimorismo) eran nuestros amigos, entonces cómo los íbamos a atacar, y cuando Pepe fue tan duro con nosotros, y su equipo también, nosotros nos quedamos sorprendidos”, finalizó.