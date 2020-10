Mercedes Aráoz, exvicepresidenta de la República, afirmó que cuando era presidenta del Consejo de Ministros en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el ahora mandatario Martín Vizcarra le recomendó a Miriam Morales, pero que no decidió que la contraten porque no cumplía con el perfil.

“Sí (ante la pregunta si le pidieron trabajo para Miriam Morales), el presidente me la recomendó. El actual presidente Vizcarra me la recomendó, pero no cabía su perfil . Me dieron el currículum y no cabía en el equipo. Como me pudieran haber recomendado otra persona, así lo tomé yo”, expresó la también excongresista en ‘Beto a saber’.

Asimismo, Aráoz opinó sobre las personas que fueron cercanas al presidente: Miriam Morales (exsecretaria de Palacio de Gobierno), Karem Roca (exsecretaria de despacho presidencial) y Óscar Vásquez (exasesor de comunicaciones).

Mercedes Aráoz: “Martín Vizcarra me recomendó a Miriam Morales, pero no cabía su perfil”. Video: Beto a saber - Willax TV

“Karem es una secretaria que daba la vida por Vizcarra, lloraba cuando veía una nota que lo criticaba, a ese nivel era su amor y adoración por él . Para mí era una buena mujer, sencilla, que era su ayudante que la tenía de toda la vida y para eso estaba. El caso del señor Óscar Vásquez, también estaba ahí, pero para mí ha sido un personaje medio oscuro, no entendía bien su rol. Miriam ha sido una persona que ha sido su mano derecha", manifestó.

"Cuando el grupo de la bancada de PPK comienza a tener una relación con él, nos dice: ‘Miriam es la persona con la que tienen que hablar porque es como que hablaran conmigo, conéctense con ella’. La relación era a través de ella. Se entiende que tenía una relación importante en su relacionamiento, aparentemente durante la época, por lo menos de Villanueva, era la que coordinaba la mayoría de las acciones. Sabemos que ella ha sido la encargada de invitar a los políticos en este nuevo Congreso”, agregó.

