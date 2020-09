La relación entre los integrantes de la plancha presidencial elegida en los comicios electorales del 2016 no cesa. Mercedes Aráoz, exvicepresidenta de la república, consideró que el presidente Martín Vizcarra es una persona que “suele guardar rencores” y que “falta el respeto a la verdad” en una entrevista para Trome.

De esta manera, la excongresista de Peruanos por el Kambio deslizó la posibilidad de que el actual jefe de Estado tenga una rencilla con su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

“PPK en general es una bellísima persona y se preocupa a veces de cosas pequeñitas, pero a veces tiene gestos y no se da cuenta de que se está equivocando en el trato con las personas. Me ha pasado a mí también. Lo que pasa es que yo soy de las que supero las cosas rápidamente. Martín (Vizcarra) es una persona que suele guardar rencore s”, comentó.

Para la economista, que Kuczynski no los invitara a algunas reuniones terminó por incomodar a Vizcarra Cornejo, quien “pensaba que debía estar con él al lado todo el tiempo”.

“Falta el respeto a la verdad”

Otro punto importante de la entrevista es cuando se le consultó a Aráoz sobre el comportamiento del mandatario con las personas con quien mantenía una relación de amistad.

“Varias veces me ha hecho muchas promesas y no ha cumplido y ha mentido diciendo cosas como “efectivamente esta tarde regreso a conversar contigo”. Esa misma tarde nunca se apareció. Me dejó plantada. Una prueba de falta de respeto a la verdad", indicó.

Sobre la disolución del Congreso en septiembre del 2019, Aráoz insiste en que fue inconstitucional, pero reconoce que fue una decisión polémico, y por tal motivo es que en el Tribunal Constitucional “no tenían acuerdo de pleno”.

VIDEO RELACIONADO

Congreso de la República acepta renuncia de Mercedes Aráoz

Congreso de la República acepta renuncia de Mercedes Aráoz