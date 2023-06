Los peruanos son muy apasionados por el fútbol. Por ello, cualquier persona que lleve la camiseta de la selección nacional es aclamada, pues para los hinchas indica que se sienten representados. Esta vez una española se robó la mirada de miles de compatriotas en TikTok y otras redes sociales al llevar puesta la ‘mica’ de Perú.

Tal como se puede apreciar en el clip compartido por el usuario @coroniel, el creador de contenido se acercó a una mujer con la camiseta de Perú que caminaba por una calle en Madrid, España, para entrevistarla.

En seguida, le preguntó por qué llevaba la ‘mica’ peruana puesta, a lo que ella respondió: “me la he querido poner porque me parece muy chula. Asimismo, le preguntó si conocía algo de Perú y la mujer le dijo que no; sin embargo, ha recibido buenos comentarios por parte de su hermana que estuvo viviendo en territorio nacional.

“Perukistan, ¡qué lindo!”, “Arriba, Perú”, “Vamos, Perú”, “La sinceridad ante todo”, “Es bonita la camiseta de Perú”, “La camiseta del mundial y la mejor”, “Mi lindo país”, “La sinceridad ante todo”, “La verdad es que la camiseta peruana es bonita”, fueron los mensajes que dejaron los cibernautas.