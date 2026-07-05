La reconocida saga de terror ‘Evil Dead’ regresa a los cines con ‘Evil Dead: En llamas’, película que se estrenará en el Perú el 9 de julio.

Dirigida por el cineasta francés Sébastien Vaniček, la producción presenta una historia independiente que expande el universo de la franquicia, permitiendo que tanto nuevos espectadores como seguidores de la saga puedan disfrutar de esta nueva propuesta.

Una historia marcada por el horror y la supervivencia

La trama sigue a una mujer que, tras la muerte de su esposo, decide refugiarse en la casa de sus suegros para intentar rehacer su vida.

Sin embargo, el duelo se convierte en una pesadilla cuando los integrantes de la familia comienzan a transformarse en los temibles Deadites, obligando a la protagonista a enfrentar una lucha por la supervivencia en medio de una creciente amenaza sobrenatural.

El elenco está integrado por Souheila Yacoub, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Tandi Wright, George Pullar, Errol Shand, Maude Davey y Greta Van Den Brink.

Sam Raimi vuelve como productor

La nueva entrega cuenta nuevamente con Sam Raimi y Rob Tapert como productores, responsables de consolidar a ‘Evil Dead’ como una de las franquicias más influyentes del cine de terror.

La película apuesta por efectos prácticos, secuencias de horror corporal y una atmósfera opresiva que busca recuperar la esencia de las primeras entregas, al tiempo que introduce nuevos personajes y conflictos.

Con el regreso de los Deadites y una historia cargada de tensión, ‘Evil Dead: En llamas’ se perfila como uno de los estrenos de terror más esperados de la temporada.