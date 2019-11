Encuentra a su gato “ebrio” y lo graba para darle una lección (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Para que tu domingo no sea aburrido y puedas sobrellevar el estrés de la llegada del trabajo o los estudios con una sonrisa en el rostro, nosotros te aconsejamos leer esta nota. En Facebook se ha viralizado un divertido video que está ocasionando que más de un usuario ría a carcajadas.

En el video viral de Facebook podemos ver a “Paquito”, un gatito que está “ebrio” durmiendo al lado de un vaso y una cerveza. Su dueño se percató de lo sucedido y decidió grabarlo.

“Paquito, ya despierta, es tarde, no andes dormido en la calle”, es lo que le dice un señor al gato para que despierte. Este video viral ha tiene más de 14 mil reproducciones en tan solo 14 horas y una infinidad de reacciones en las que predomina el “me divierte”.

Cabe mencionar que Paquito no está ebrio (por si no lo notaste), sino más bien se encuentra durmiendo en una posición extraña como suelen hacerlo estos mininos. Su dueño no desaprovechó el momento y colocó una botella de cerveza y un vaso al lado de la mascota para simular que se pasó de copas en la fiesta del Día de la Canción Criolla.

“Al parecer Paquito se pasó bebiendo en el Día de la Canción Criolla”, se puede leer en la leyenda del divertido video de Facebook.